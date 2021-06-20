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20 Haziran 2021 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 19:30:00

Ekmek kapısı mısır yaprakları

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Hatay'da Arsuz Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan örücülük kursuna katılan ev kadınları, mısır yaprağını değerlendirmek için kolları sıvadı. Mısır yaprağını kurutan kadınlar, hasır, çanta, çaydanlık ve nihale gibi el emeği göz nuru ürünleri üretmeye başladı. Bu sayede hem boş zamanını değerlendiriyor hem de aile ekonomisine katkı sunuyorlar.

İlçede 1,5 ay önce başlayan ve temmuzun başında tamamlanması planlanan kursta 16 kadın eğitim görüyor. Kurs eğitmeni Azize Alay, ev kadınlarının haftanın 3 günü eğitim aldığını söyledi. Daha önce kursiyerlerle bitkisel örücülük kapsamında palmiye yaprağından çeşitli ürünler ürettiklerini anlatan Alay, bu yıl da mısır yapraklarını değerlendirmek istediklerini belirtti. Çeşitli aksesuar ve ürünlerin yanı sıra mısır yapraklarını boyayıp süs çiçekleri yaptıklarını dile getiren Alay, kadınların bu sayede ekonomiye katıldığını vurguladı. Çevrede mevsim gereği çokça mısır ekildiğini anlatan Alay, şöyle konuştu: "Mısır yapraklarını topluyoruz. Onları temizledikten sonra ayrıştırıyoruz. Çünkü dış yaprakları bir işe yaramıyor. İçerisindeki koçanın hemen üzerindeki 'gömlek' dediğimiz kısmı işimize yarıyor. Onları kurutuyoruz. Sonra da işlemeye başlıyoruz. Ekmek, oyuncak ve yumurta sepeti, çaydanlık altlığı gibi kursiyerin hayal gücüne göre çeşitli ürünler üretiyoruz. Kadınlar burada ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor." Ürünlerin çok beğenildiğini ve talebe yetişemediklerini belirten Alay, bitkisel örücülük kurslarıyla çöpe gidecek atıkları değerlendirerek ekonomiye kazandırmayı sürdüreceklerini kaydetti. Merkezde eğitim gören kadınlardan 4 çocuk annesi Aslı Yılmaz da eşinin iş kazası sonucu bir süre çalışamaz duruma geldiğini söyledi. Kursa katılarak çeşitli ürünler hazırlayıp bunları satmak için kolları sıvadığını anlatan Yılmaz, ürün satışıyla ev ekonomisine katkı sağladığını belirtti. İmkan sağlayanlara teşekkür eden Yılmaz, örücülüğü geliştirerek farklı ürünler hazırlayacaklarını kaydetti. Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Hatice Şepşur ise ev ekonomisine katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Etiketler : Ekmek kapısı mısır yaprakları Arsuz Halk Eğitim Merkezi Hatay
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