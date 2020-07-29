Düzce'de toplu mezarlık ziyaretleri ve bayramlaşmalar yasaklandı

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulduğu belirtildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplu bayramlaşmaların yapılmamasına, resmi bayramlaşma programların sınırlı sayıda açık alanlarda ve sınırlı süre içerisinde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılmasına, toplu olarak mezarlık ziyaretlerinin yapılmamasına, bireysel olarak yapılacak mezarlık ziyaretinde oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı noktalardan yapılarak bu faaliyetler esnasında maske, sosyal mesafe ve temizlik şartlarına uyulmasına ve toplu bayram yemeği organizasyonlarının yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir."