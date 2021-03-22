Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçekleşti
Nevşehir'de yaşayan down sendromlu Ramazan Ünlü'nün (18) itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü.
Nevşehir'de yaşayan down sendromlu Ramazan Ünlü'nün (18) itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü. Dün sabah Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne giden Ramazan, itfaiyeci kıyafetlerini giydi, ardından itfaiye aracıyla sirenler çalarak yangın alanına geçti. İtfaiye çalışanlarınca yakılan ateşe müdahale eden Ramazan Ünlü'nün mutluluğu görülmeye değerdi.