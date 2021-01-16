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16 Ocak 2021 Cumartesi 11:39:00 - Güncelleme:16 Ocak 2021 Cumartesi 11:39:00

Donacağız! Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı kapıda...

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin geneli ve özellikle İstanbul'da kuvvetli rüzgar ile yoğun kar yağışı bekleniyor.

Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde bugün kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Kahramanmaraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

AA'da yer alan habere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, bugün Konya, Amasya, Hakkari, Van ve Iğdır haricinde yurt genelinde yağış tahmin edildiği kaydedildi.

Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

Meteoroloji hava durumu tahmininde 18.00 ile 24.00 saatleri arasında İstanbul'da kar yağışı beklendiği ve kuvvetli rüzgarın hakim olacağı kaydedildi.

BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT

Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Kahramanmaraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR KAPIDA

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

16 OCAK HAVA DURUMU

İstanbul: Yer yer kuvvetli yoğun kar yağışlı; 6 derece

Ankara: Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışlı; 3 derece

İzmir: Sağanak yağışlı; 9 derece

Trabzon: Çok bulutlu; 9 derece

Etiketler : meteoroloji istanbul kar yağışı hava durumu
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