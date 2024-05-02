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17 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-14' operasyonu: 36 gözaltı
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02 Mayıs 2024 Perşembe 19:53:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 19:53:00

17 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-14' operasyonu: 36 gözaltı

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17 ilde FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen "Kıskaç-14" operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince, Konya, Gaziantep, Hatay, Batman, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Hakkari, Denizli, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Bursa ve Ordu'da, FETÖ'ye yönelik Kıskaç-14 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Bakanlık, operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğunu bildirdi.

Operasyonlarda 36 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakanlık, şüphelilere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Örgütün sözde 'Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları, terörizmin finansmanı suçu kapsamında faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Bakanlık, operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğunu bildirdi.

Etiketler : FETÖ operasyon Kıskaç-14 36 şüpheli
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