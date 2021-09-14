Hemşirelerden Kovid-19 vurgunu

İstanbul'da bir özel hastanede çalışan üç hemşire, koronavirüs aşısı yaptırmadan aşı sertifikası almak isteyenlere para karşılığı aşı yapılmış gibi göstermek, yaptıkları aşıları da eksik yaparak artan dozları ve hastanedeki diğer boş aşı şişelerini satmaktan tutuklandı. Hemşirelerin, kendilerine tanınan aşıları bile yaptırmayarak sattıkları ortaya çıktı.

Şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, üç hemşire ile hastane dışından 3 kişi gözaltına alındı.

AŞI 150, ŞİŞE 20 TL



TRT Haber'in haberine göre, aşı yolsuzluğu şöyle yapıldı: Aşı randevusu alan, ancak yaptırmak istemeyen kişilere aşı yapılmış gibi kayıt verilerek, aşı sertifikası almaları sağlandı. Bunun karşılığında da rüşvet alındı. Yapılmayan aşılar da hastane dışından kişiler aracılığıyla satılarak para alındı. Hemşireler ayrıca, yaptıkları diğer aşıları da yarım doz yaparak, artanları sattı. Öyle ki, kendileri için tanımlanmış 4. doz aşıları da yaptırmayarak sattılar. Hemşireler ayrıca, hastanede yapılan diğer aşılardan kalan boş şişeleri de 'kolye yapacağız' diye toplayarak sattılar. Aşıların 150 TL'ye, boş şişelerin ise 20 TL'ye satıldığı belirlendi.

HAYIR İŞİ DE YAPACAKLARMIŞ!



Hemşirelerin birbirleriyle görüşmelerinde, yöneticilerine yakalanmamak için birbirlerini uyardıkları, sattıkları aşılardan elde ettikleri paralarla ilgili konuştukları belirlendi. Şüphelilerin vicdanlarını rahatlatmak için fikir alışverişinde bulunduğu, 'paranın hayrı olsun' diyerek fakir fukaraya yardım etmeyi planladıkları da ortaya çıktı. Zanlılardan adı açıklanmayan 3 hemşire çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 'nitelikli dolandırıcılık, kişi hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma, resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla açılan soruşturma sürüyor.

(AKŞAM)