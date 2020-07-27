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27 Temmuz 2020 Pazartesi 00:24:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 00:24:00

Diyarbakır'da temizlik aracı 4 kişi tarafından yakıldı

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Diyarbakır Bağlar'da yüzleri maskeli kişiler, belediyeye ait çöp kamyonuna saldırdı. Şoförü havaya ateş açarak indiren 4 kişi, aracı benzin dökerek yaktı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde belediye ait çöp kamyonu, yüzü maskeli kişilerce yakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Belediyesine ait çöp kamyonu Nükhet Coşkun Caddesi'nde yüzü maskeli 4 kişi tarafından durduruldu.

Şoförü, havaya ateş açarak araçtan indiren maskeli kişiler, kamyonun şoför mahalline benzin dökerek yaktıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekipleri, herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

"KARANLIK AMAÇLARINA ASLA ULAŞAMAYACAKLAR"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gece gündüz demeden tüm imkanlarını seferber ederek ilçenin her karışına hizmet götürmeye gayret eden belediyeye ait temizlik aracının, bu hizmetlerden rahatsız olan karanlık odakların hedefi olduğunu söyledi.

Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Temizlik için Nükhet Coşkun Caddesi'ne gitmekte olan aracımız önce yüzleri maskeli grup tarafından durdurulmuş, ardında havaya ateş edilerek araç sürücüsü personelimiz zorla indirilerek aracımız benzin dökülerek yakılmıştır. Bu saldırıyı yapanlar karanlık amaçlarına asla ulaşamayacak ve yüce Türk adaleti önünde bunun hesabını vereceklerdir. Bağlar halkına yapılan hizmetleri hedef alan bu oluşum ve saldırılar bizi asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Bundan sonra daha büyük şevk ve kararlılıkla aziz milletimize hizmet edeceğiz. Halkımız kendisine yapılan hizmetleri baltalamayı planlayan karanlık planları hak etmiyor."

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