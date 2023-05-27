Dersimiz: Göletlere girmeyin!

Sulama kanalı, nehir ve göletlerde yaz aylarında boğulma vakalarının yaşandığı Diyarbakır'da Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri okul ziyaretleriyle riskli alanlarda suya girilmemesi konusunda çocukları bilgilendiriyor.



Eğil, Ergani, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde yürütülen çalışma ile ekipler okulları ziyaret ederek çocuklara uyarılarda bulunuyor. Ekipler riskli alanlarda suya girilmesi halinde karşılaşılacak tehlikeleri sunumlarla anlatıyor.