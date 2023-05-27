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Dersimiz: Göletlere girmeyin!
27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:49:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:49:00

Dersimiz: Göletlere girmeyin!

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Diyarbakır'da Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri okul ziyaretleriyle riskli alanlarda suya girilmemesi konusunda çocukları bilgilendiriyor.

Sulama kanalı, nehir ve göletlerde yaz aylarında boğulma vakalarının yaşandığı Diyarbakır'da Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri okul ziyaretleriyle riskli alanlarda suya girilmemesi konusunda çocukları bilgilendiriyor.

Eğil, Ergani, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde yürütülen çalışma ile ekipler okulları ziyaret ederek çocuklara uyarılarda bulunuyor. Ekipler riskli alanlarda suya girilmesi halinde karşılaşılacak tehlikeleri sunumlarla anlatıyor.

Etiketler : diyarbakır devlet su işleri çocuk boğulma
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