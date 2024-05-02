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02 Mayıs 2024 Perşembe 20:48:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 20:48:00

Husiler duyurdu! ABD, İsrail ve İngiltere'nin yüzlerce gemisi hedef alınmış

Kaynak: AA

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Yemen'deki Husiler, Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu açıklarında 107 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Husilere ait El Mesirah Televizyonu, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşmasını yayımladı.

Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu açıklarında saldırılar düzenlediklerini hatırlatan Husi, kasımdan bu yana ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait hedef aldıkları gemi sayısının 107'ye ulaştığını söyledi.

Düzenledikleri saldırılarla "Gazze'ye destek olmayı sürdüreceklerini" belirten Husi, son haftada 33 füze ve insansız hava aracı ile 8 saldırı düzenlediklerini belirtti.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Etiketler : HUSİLER KIZILDENİZ ABD İNGİLTERE İSRAİL SALDIRI YEMEN
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