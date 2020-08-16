  • BIST
    1083.83
  • Dolar
    7,3631
  • Euro
    8,7169
  • Altın
    460,1120
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Salda gölünden sonra Toros Dağları... NASA paylaştı
Bursa'da tüm tedbirleri hiçe saydılar! Maskesiz ve mesafesiz eğlence
MSB son durumu paylaştı! Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılan gemiler refakat ediyor
MSB'den TCG KEMALREİS fırkateyni açıklaması
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan önemli uyarı! Elimizdeki en güçlü silahlar bunlar
Şeyh Salah teslim oldu! yüzlerce seveni uğurladı
Deniz üstü rüzgar santralleri 900 bin kişiye iş kapısı olacak
İran Meclis Başkanı Kalibaf: İslam'a ve Filistin'e açık bir ihanettir
Bursa Şehir Hastanesi ulaşım hattı ihale aşamasına geldi
Doğu Anadolu'dan 197 ülkeye 1 milyar 35 milyon dolarlık ihracat yapıldı
Max Gradel, Demir Grup Sivasspor'da!
İsviçreli tenisçi Belinda Bencic de ABD Açık'tan çekildi
"Bu sezonu ilk 8'de bitirmek istiyoruz"
Meteoroloji bazı illerimizi sağanak yağış konusunda uyardı
AK Partili Ömer Çelik'ten Biden'ın küstah sözlerine 15 Temmuz'lu yanıt
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan canlı yayında rezil oldu
Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunuyor
Yeni dönem başladı! İkinci el oto pazarında soran çok alan yok!
Türkiye yeni NAVTEX ilan etti
Zonguldak Kilimli'de mahsur kalan 8 vatandaş kurtarıldı
Adana'da sahte içki operasyonu! Tam 2 bin 180 litre...
Aşiretler de PKK ile mücadeleye katılmak istiyor!
Macron umduğunu bulamadı! Müttefikleri kayboldu
Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime başlamamız lazım
16 Ağustos 2020 Pazar 09:37:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 09:37:00

Deprem uzmanlarından önemli uyarı: Her an deprem olabileceğini düşünerek yaşamalıyız

Kaynak: DHA

ABONE OL

Türkiye bir deprem ülkesi. Neredeyse her gün hissedilebilen ya da hissedilemeyen pek çok deprem meydana geliyor. Deprem uzmanı ve Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik vatandaşlara önemli bir uyarıda bulunarak 'Her an depreme hazırlıklı olmalıyız' dedi.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri öncesinde ülkenin depreme hazır olmadığını söyleyerek, "Türkiye tarihine baktığımızda 17 Ağustos ve arkasından gelen 12 Kasım depremleri afetlerle ilgili bizim milat olarak tanımladığımız bir tarih. Öncesinde Türkiye olarak biz afete hazır değildik. Bu iki büyük depremde hem can kaybının çok olması ve hem de maddi kayıpların olması ve iki depremle çektiğimiz çileyle kendimize dönüp baktık ve çıkan bilanço çok kötüydü. Afet öncesine yönelik çalışma yapıldı, şu anda çok iyi durumdayız. Yapılan istatistikler ve ekonomik veriler bize şunu gösteriyor; afetten önce yapılacak 1 liralık yatırım afetten sonra 10 liraya denk geliyor. Devletin yapması ve vatandaşın yapması gereken çalışmalar var” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN DEPREM ÜLKESİ OLDUĞUNU UNUTMAMAK GEREK’

Kuzey Anadolu fayının farklı kollarla devam ettiğini dile getiren Sertçelik, "Kuzey kolda Kocaeli depremi meydana geldi ve hala stres birikimi var. Güney kolda da uzun süredir deprem üretmediği için Marmara bölgesini etkileyecek bir deprem üretme potansiyeli olan fayımız. Bu da Bursa başta olmak üzere hem bölgemizde hem de İstanbul'u doğrudan etkileyecek deprem üretme potansiyeline sahip. Biz bu bölgelerde deprem bekliyoruz. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamak gerekir ve her an deprem olabileceğini düşünerek yaşamalıyız. Depremi keşke bilebilsek ama gerçeği söylüyoruz. O depremi 5 dakika sonra da üretebilir, 30 yıl sonra da üretebilir. Üretecek eninde sonunda. Biz 5 dakika değil, 30 yıl sonra üretecek desek buna hazır mıyız?" dedi.

"KÜÇÜK YERLERE GÖÇLER BAŞLADI"

Duyarsızlığın, yapılan çalışmaların olumlu sonuçlanmamasına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Sertçelik, "Pandemide şehirlerden küçük yerlere göçler başladı ve 99 depreminde de aynı şeyler olmuştu, küçük yerlere taşındılar. Şu anda da pandemi gibi halkın yorgunluğu mu diyelim yoksa duyarlılığının azalması mı diyelim; afetin başka türü olan depremlerde de yaşıyoruz. Sonrasındaki duyarsızlık, maalesef yapılan çalışmaların olumlu sonuçlanmamasına neden oluyor" diye konuştu. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER