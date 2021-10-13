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13 Ekim 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 17:30:00

Çorak araziyi 23 yılda yeşillendirdi

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Diyarbakır'ın Hani İlçesi Yayvan Köyü'nde doğan 42 yaşındaki Ömer Gündoğan, gençlik yıllarında koyunlarını otlattığı Ambar Çayı'nın kenarına çorak olması nedeniyle ağaç dikmeye karar verdi.

Diyarbakır'ın Hani İlçesi Yayvan Köyü'nde doğan 42 yaşındaki Ömer Gündoğan, gençlik yıllarında koyunlarını otlattığı Ambar Çayı'nın kenarına çorak olması nedeniyle ağaç dikmeye karar verdi.

İlk ağacı diktiğinden köylülerin "Burada ağaç yetişmez" sözlerine rağmen kararından vazgeçmeyen Gündoğan, Ambar Çayı'nın her iki tarafına 23 yılda 10 bin çam, söğüt ve dut ağacı dikmesi sonucu oluşan yeşil kuşağın gururunu yaşıyor.

Etiketler : Çorak arazi Diyarbakır Hani İlçesi Yayvan Köyü Ömer Gündoğan
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