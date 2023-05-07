Çocuklara yapabilecekleri sorumluluklar verilmeli

Annem: Ooof, oda yine çok dağınık görünüyor. Evladım, hadi şu odanı toparlayıver.

Çocuk: Ama anne, neden her zaman odamı toplamamı istersin ki, anlamıyorum?

Anne: Yavrum çünkü, düzenli bir oda daha rahat ve keyifli bir ortam sağlar. Hem de eşyalarını kaybetmek yerine, hepsi belirli bir yerde durur ve sen de daha rahat bulabilirsin. Böylece her gün anne kitabımı gördün mü, anne oyuncağımı gördün mü demek zorunda kalmazsın..

Çocuk: Anladım anne, haklısın. Tamam, hemen toplarım.

Anne: Harika, senin gibi sorumluluk sahibi çocuğum olduğu için çok şanslıyım. Yardıma ihtiyacın olduğu zaman ben her zaman buradayım senin için..

Çocuk: Biliyorum anne, seni seviyorum..

Annelerin sürekli söylediği çocukların sürekli duyduğu bir cümle.. Odanı topla..!

Peki neden odamı toplamalıyım ve oda toplamak çocuk gelişiminde sorumluluğa ne gibi bir faydası var. Bunu hiç düşündünüz mü? Sadece ev içi iş yükü azalması/ paylaşılması için mi çocuğunuzdan odasını toplamasını istiyorsunuz yoksa gelecekte bireysel gelişimine katkısından haberdar mısınız?

Sorumluluk, hayatın birçok alanında başarılı olmak için gereklidir. Sorumluluk sahibi bireyler, kendi işlerini yönetebilir, kendilerine güven duyarlar ve başkaları için güvenilir bir kaynak haline gelirler.

Sorumluluk kazandırmak çocukların özgüvenini artırır ve onların hayatlarında daha başarılı olmalarına yardımcı olur. Görevler vermek, seçim yapma fırsatı vermek, olumlu davranışları ödüllendirmek, sorunları çözmeye teşvik etmek ve güven vermek, sorumluluk sahibi olma konusunda çocuklara yardımcı olacak yollar arasındadır.

Peki sorumluluk almayan çocukları ilerde neler bekliyor? Sorumluluk almamanın çeşitli olumsuz sonuçları olabilir, örneğin:

1. Başarısızlık: Sorumluluk almayan çocuklar, başarısızlıklarla başa çıkmakta zorlanabilirler. Sorumluluk alarak öğrenilen beceriler, çocukların başarılarına katkıda bulunur.

2. İş yapma becerisi: Sorumluluk almak, iş yapma becerisini öğrenmenin temelidir. Sorumluluk almamak, çocukların iş hayatında başarılı olma şansını azaltır.

3. Bağımsızlık: Sorumluluk almak, bağımsızlığı artırır. Sorumluluk almayan çocuklar, bağımsız karar verme ve iş yapma konusunda zorluk yaşayabilirler.

4. Kendine güven: Sorumluluk almak, çocukların kendilerine güvenmelerine yardımcı olur. Sorumluluk almayan çocuklar, kendilerine güven konusunda zorluk yaşayabilirler.

5. Sosyal beceriler: Sorumluluk almak, sosyal becerileri geliştirir. Sorumluluk almayan çocuklar, başkalarıyla işbirliği yapma veya bir ekip içinde çalışma becerileri gibi sosyal becerileri öğrenmekte zorluk yaşayabilirler.

Örnek diyaloga değinmek gerekirse; sorumluluk almayan çocukların, ileride iş, okul ve kişisel hayatlarında karşılaşabilecekleri birçok zorluğun üstesinden gelmeleri zor olabilir. Sorumluluk almayı öğrenmek, çocukların kendilerine güven duymalarını, iş yapma ve sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlar ve daha başarılı bir gelecek için temel oluşturur.

Çocukların sorumluluk sahibi bireyler olmaları için erken yaşlarda öğrenmeleri gereken birçok şey vardır. Bunlardan biri de kendi odalarını düzenli tutma alışkanlığıdır.

Çocukların odalarını toplama konusunda öğrenmeleri gereken ilk şey, her şeyin yerli yerinde olması gerektiğidir. Oyuncaklar, giysiler, kitaplar ve diğer eşyalar her zaman belirli bir yerde olmalıdır. Bu, odanın düzenli ve temiz kalmasını sağlar ve çocuklar da eşyalarını daha kolay bulabilirler.

Bir başka önemli konu da, çocuklara bu sorumluluğu verirken onların yaş ve yeteneklerine uygun bir seviyede yapmalarına izin vermektir. Küçük çocuklar basit görevlerle başlayabilirler, örneğin oyuncakları toplamak veya yastıkları yerlerine koymak gibi. Daha büyük çocuklar ise, giysileri katlamak, kitapları raflara yerleştirmek gibi daha karmaşık görevlerle başa çıkabilirler.

Ayrıca, çocuklara odalarını düzenli tutmanın neden önemli olduğu hakkında da bilgi vermek gerekir. Örneğin, düzenli bir oda daha rahat ve keyifli bir ortam sağlar. Ayrıca, eşyaları düzenli tutmak, kaybolmalarını önler ve zaman kazandırır.

Sonuç olarak, çocukların odalarını toplama konusunda öğrenmeleri gereken birçok şey vardır. Bu sorumluluğu verirken, çocukların yaş ve yeteneklerine uygun bir seviyede yapmalarına izin vermek ve düzenli bir oda sağlamanın neden önemli olduğunu açıklamak gerekir. Bu şekilde çocuklar, sorumluluk almayı ve düzenli bir yaşam sürdürmeyi öğrenirler.

Kimya Çiftçi Dumlu / Sosyolog-Aile Danışmanı