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01 Ocak 2021 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 18:00:00

Çocuklar üşümesin

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Adana polisi, çadırda yaşayan tarım işçisi ailelerin çocuklarına mont dağıttı. Montları giyen çocuklar polis abilerine tekrar tekrar teşekkür etti.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dezavantajlı ailelerin çocuklarına mont vermek için harekete geçti. Saha taraması yapan ekipler, Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi’nde, çadırda yaşayan tarım işçisi ailelerin 135 çocuğunu tespit etti.

YENİ YIL HEDİYESİ SEVİNDİRDİ

Ardından montlar alınarak, çadırların olduğu bölgeye gidildi. Çocuklar, polisleri görünce çadırların önünde sıraya girerek, yeni yıl öncesi alacakları montları beklemeye başladı. Ekipler de çocuklara tek tek mont dağıtıp, giydirdi. Mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, polislere teşekkür etti.

Etiketler : Adana polis çocuklar Adana İl Emniyet Müdürlüğü
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