Cirite dadaş kadın hakem

Kentte görev yapan 5 kadın hakem, hemcinslerinin de tribünlerde yer alarak bu sporu benimsemesini sağladı.

26 yaşındaki Sema Çevik, babasının da geçmiş de cirit oynadığını ve atlara olan merakı nedeniyle hakemliğe başladığını söyledi.

24 yaşındaki Yüsra Öznur Öznütepe ata sporuna ayrı bir ilgi duyduğunu belirtti.