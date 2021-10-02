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02 Ekim 2021 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 15:30:00

Cirite dadaş kadın hakem

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Geleneksel atlı spor oyunu cirit, "Dadaşlar diyarı" Erzurum'da kadın hakemlerin yönetiminde oynanıyor.

Kentte görev yapan 5 kadın hakem, hemcinslerinin de tribünlerde yer alarak bu sporu benimsemesini sağladı.

26 yaşındaki Sema Çevik, babasının da geçmiş de cirit oynadığını ve atlara olan merakı nedeniyle hakemliğe başladığını söyledi.

24 yaşındaki Yüsra Öznur Öznütepe ata sporuna ayrı bir ilgi duyduğunu belirtti.

Etiketler : cirit dadaş ata sporu yaşam haberleri
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