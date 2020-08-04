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04 Ağustos 2020 Salı 00:07:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 00:07:00

'Çilem' ikiz beklerken beşiz doğurdu

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Aydın'da Montbeliard ırkı inek bir batında beşiz buzağı doğurdu.

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören-Yöre Mahallesi’nde Ertop ailesinin ineği “Çilem”in Kurban Bayramı’nın 2’nci günü doğum sancıları başladı. Asiye Ertop, ailenin veteriner Hekimi Ali Özdeş’i aradı ancak veterinere ulaşamayınca eşi ile birlikte doğumu başlattı. Veteriner Özdeş gelene kadar 4 buzağı dünyaya geldi. İneği muayene eden Özdeş bir buzağıyı daha dünyaya getirdi.

İKİNCİ GEBELİĞİ

Suni tohumlama ile ikinci hamileliğini yaşayan 4 yaşındaki Montbeliard ırkı ineklerinden ikiz buzağı beklerken bir anda beş buzağı ile karşılaşan Ertop ailesi büyük şaşkınlık yaşadı. 3’ü dişi, 2’si erkek olan buzağılar ailenin çocukları Mustafa ve Abdullah’ı da çok sevindirdi. Doğumdan itibaren gözetim altına alınan 5 sağlıklı buzağı annelerinden sağılan süt ile ilk beslenmelerini gerçekleştirdi. Ailenin büyük ilgi gösterdiği buzağılara nazar boncukları takıldı.

"TÜRKİYE'DE TEK OLABİLİR"

Veteriner Hekim Ali Özdeş, “Bu hayvandan biz ikiz gebelik bekliyorduk. Ama beşiz oldu. Bize bayram sürprizi oldu. 3 dişi 2 erkek yavrumuz var. Türkiye literatüründe sanırım araştırdığımız kadarıyla beşiz doğum canlı olarak beşiz doğum daha önce görülmedi. Sanırım Türkiye’de bir ilk” dedi.

"BAYRAM HEDİYESİ OLDU"

Asiye Ertop ise “Daha 10 gün vardı doğumuna. Eşimle birlikte doğumu başlattık. Bir, iki, üç derken çok mutluyuz. Beş buzağımız oldu. Çilem ailemizin bir parçası. Bize bu bayramda en güzel hediyeyi verdi” diye konuştu.

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