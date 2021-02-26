26 Şubat 2021 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:26 Şubat 2021 Cuma 12:30:00
Çeyiz sandığından kuzulara yuva
İzmir Bergama'da yaşayan Zülal Bilgiç Beycan, hayvan pazarında anneleri olmayan üç kuzu görerek bakıma muhtaç hayvanları satın aldı.
Onlara havaların soğuk olması nedeniyle evinde bakmaya başlayan Beycan, "Karagözlü", "Umut" ve" Feride" adını verdiği kuzulara çocuklarının eski kıyafetlerini giydirerek biberonla beslemeye başladı. Beycan, onlar için babaannesinden kalan 70 yıllık çeyiz sandığından yuva yaptı.