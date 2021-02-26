Çeyiz sandığından kuzulara yuva

Onlara havaların soğuk olması nedeniyle evinde bakmaya başlayan Beycan, "Karagözlü", "Umut" ve" Feride" adını verdiği kuzulara çocuklarının eski kıyafetlerini giydirerek biberonla beslemeye başladı. Beycan, onlar için babaannesinden kalan 70 yıllık çeyiz sandığından yuva yaptı.

