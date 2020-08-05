Ukraynalı modele darp iddiası: Çeşme Kaymakamı'nın görev yeri değiştirildi

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05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:56:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:02:00

Çeşme'de flaş gelişme! Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi

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İzmir'in Çeşme ilçesi kaymakamı 54 yaşındaki Hacı Mehmet Kara İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, beachlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı. Evli, 2 çocuk babası Kara, İzmir’e Vali Yardımcısı olarak gönderildi. Çeşme Kaymakamlığı’na ise Ünal Çakıcı getirildi

NE OLMUŞTU?

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları 4 gün önce iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo Beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramıştı.

Saldırıya uğrayan model Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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