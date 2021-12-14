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14 Aralık 2021 Salı 16:00:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 16:00:00

Can dostları doyurmak için ekmekler çöpe değil kumbaraya

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Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek çöpe atılırken, İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesi "Bayat Ekmek Kumbarası" kampanyası başlattı.

Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek çöpe atılırken, İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesi "Bayat Ekmek Kumbarası" kampanyası başlattı. Ekmeklerin çöp yerine kumbaraya atılması sağlanıyor. Ekmekler, çeşitli işlemlerden geçirilerek hayvan yemi ve mamaya dönüştürülüyor.

Bayat ekmekler, sahipsiz sevimli dostlar için mamaya, besi hayvanları için de yeme dönüştürülüyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy "1,5 ayda 2,5 ton bayat ekmek topladık. Bunlar bize sokak hayvanları için 100 kilogram mama olarak geri döndü" dedi.

Etiketler : Bayat Ekmek Kumbarası Zeytinburnu Belediyesi hayvan yemi
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