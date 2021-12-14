Can dostları doyurmak için ekmekler çöpe değil kumbaraya
Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek çöpe atılırken, İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesi "Bayat Ekmek Kumbarası" kampanyası başlattı.
Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek çöpe atılırken, İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesi "Bayat Ekmek Kumbarası" kampanyası başlattı. Ekmeklerin çöp yerine kumbaraya atılması sağlanıyor. Ekmekler, çeşitli işlemlerden geçirilerek hayvan yemi ve mamaya dönüştürülüyor.
Bayat ekmekler, sahipsiz sevimli dostlar için mamaya, besi hayvanları için de yeme dönüştürülüyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy "1,5 ayda 2,5 ton bayat ekmek topladık. Bunlar bize sokak hayvanları için 100 kilogram mama olarak geri döndü" dedi.
- Asansörde bir kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı yakalandı
- Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'dan isyan ettiren savunma
- Yüzünü yakan kişiyle evlenen Berfin'in babası konuştu
- Esenyurt'ta yangın faciası! 4 çocuk can verdi
- Mor Menekşeler'in ikizleri
- Hiç durmadan 24 saat koştular: İki Türk de var