Çamlıca Televizyon Kulesi Türk Bayrağı'na büründü
Kaynak: DHA
İstanbul'daki Küçük Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi'ne, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Türk Bayrağı yansıtıldı.
KÜÇÜK Çamlıca Televizyon Kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Türk Bayrağı'na büründü. Kırmızı beyaz ışıklandırmalar görsel şölen oluşturdu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne Türk Bayrağı yansıtıldı. Kuleyi kaplayan kırmızı beyaz renkli ışıklandırmalar görsel şölen oluşturdu ve İstanbul'un birçok ilçesinden fark edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün aynı anda ışıklandırılmasıyla renkli görüntüler oluştu.
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