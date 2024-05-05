VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail hükümeti Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma kararı aldı
İsrail'in 212 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 683'e çıktı
Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesisleri enerjisini yenilenebilir kaynaklardan alıyor
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Yurdun doğu kesimlerinde ve Hatay'da kuvvetli sağanak bekleniyor
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
05 Mayıs 2024 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 14:30:00

Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesisleri enerjisini yenilenebilir kaynaklardan alıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesislerinin enerjisini yenilenebilir enerjiden karşılamasıyla Avrupa'da örnek tesislerden olduğunu belirterek, "Bu yıl yapacağımız ilave yatırımlarla RES ve GES kapasitelerini de artırmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesisleri Türkiye'nin doğal gazda arz güvenliğini sağlamada kilit rol üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, "Silivri ve Tuz Gölü doğal gaz depolama tesislerimiz, hem çevreci uygulamalarıyla hem de enerjisini karbonsuz, yenilenebilir enerjiden karşılamasıyla Avrupa'da örnek tesislerden. Bu yıl yapacağımız ilave yatırımlarla RES ve GES kapasitelerini de artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Silivri'deki 4,6 milyar metreküp ve Tuz Gölü'ndeki 1,2 milyar metreküp kapasiteli doğal gaz depolama tesislerinin, 2028'de toplam 12 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaştırılması hedefleniyor.

Tesisler, aynı zamanda çevreci özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde 4,2 megavat elektrik gücünde RES bulunuyor. Mevcut yapıda üretilen elektrik, tesisin ihtiyaçlarının tamamını karşılıyor.

Bunun yanı sıra, ilave 4,2 megavat gücünde yeni bir RES için de çalışmalar sürüyor. Yeni RES'in bu yıl sonunda inşaatının tamamlanması planlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle Silivri'de rüzgar enerjisi kurulu gücünün 8,4 megavat elektrik gücüne çıkacağı hesaplanıyor.

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi ise gücünü güneş enerjisinden alıyor. 3 megavatlık GES bulunan tesis, tüm ihtiyacını bu santralden karşılıyor.

Öte yandan, ilave 30 megavat elektrik gücünde yeni bir GES'in de çalışmalarının başladığı tesiste, ilave yatırımın hayata geçmesiyle GES kapasitesinin 33 megavat elektrik gücüne çıkacağı öngörülüyor.

Etiketler : alparslan bayraktar silivri tuz bölü doğal gaz depolama tesisleri
Çifte kutlama

Çifte kutlama
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz
Motive 5'ten 5

Motive 5'ten 5
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı
En büyük destekçim eşim

En büyük destekçim eşim
Kuzey 6 yaşına bastı

Kuzey 6 yaşına bastı
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar
Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX