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29 Aralık 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 17:00:00

Çamaşır makinesinden kedi evi

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Ahmet ve Nilüfer Karakayan çifti, sokakta bakımını üstlendikleri 40'a yakın kedinin, soğuk günlerde üşümemeleri için bozulan çamaşır makinesi ve atık malzemeleri kullanarak kedi evleri yapıyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşayan Ahmet ve Nilüfer Karakayan çifti, sokakta bakımını üstlendikleri 40'a yakın kedinin, soğuk günlerde üşümemeleri için bozulan çamaşır makinesi ve atık malzemeleri kullanarak kedi evleri yapıyor. Küçük yaşlardan bu yana hayvanları çok seven Karakayan, oturduğu site yakınlarında bulunan 40'a yakın kedinin bakımını üstlendi.

Etiketler : Çamaşır makinesi İzmir Ahmet ve Nilüfer Karakayan
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