Çamaşır makinesinden kedi evi

İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşayan Ahmet ve Nilüfer Karakayan çifti, sokakta bakımını üstlendikleri 40'a yakın kedinin, soğuk günlerde üşümemeleri için bozulan çamaşır makinesi ve atık malzemeleri kullanarak kedi evleri yapıyor. Küçük yaşlardan bu yana hayvanları çok seven Karakayan, oturduğu site yakınlarında bulunan 40'a yakın kedinin bakımını üstlendi.

