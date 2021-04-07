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07 Nisan 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 14:00:00

Cam kemik kardeşler yardım bekliyor

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Muş Bulanık'ta yaşayan Nurcan ve Fatih Örün çifti, doğuştan cam kemik hastalığı nedeniyle yürüyemeyen kızları Sümeyye ve Merve'nin tedavisi için destek bekliyor.

Muş Bulanık'ta yaşayan Nurcan ve Fatih Örün çifti, doğuştan cam kemik hastalığı nedeniyle yürüyemeyen kızları Sümeyye ve Merve'nin tedavisi için destek bekliyor. Kızlarına gözü gibi bakan 4 çocuk annesi Nurcan Örün, her gün 12 yaşındaki kızı Merve'yi tekerlekli sandalyeyle evlerine 1 kilometre uzaklıktaki okula götürüyor. Merve ve Sümeyye tedavi olup akranları gibi yürüyebilmenin, oyun oynayabilmenin hayalini kuruyor.

Kızlarının da akranları gibi yürüyerek okula gitmesini isteyen Örün, 7 yaşındaki kızı Sümeyye'nin 32 yerden kırığının olduğunu ve Van'da tedavi edilerek ayağına platin takıldığını söyledi. Bir platin kemiğine denk geldiği için kızının tekrar ameliyat olması gerektiğini ancak maddi güçlerinin yetmediğini anlatan Örün, şöyle konuştu: "Kızım Merve'yi İstanbul'daki Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne sevk ettiler. Kızım ergenlik çağına girecek. Biz dört gözle ameliyat olmasını bekliyoruz. 4 aydır eşim çalışmıyor. Yardımseverlerden destek olunursa çocuğum tedavi edilir ve yürüyebilir. Kaymakamlık her türlü desteği veriyor ama yetersiz kalıyor. Sadece bakıcı parası alıyorum. Bir birikim olmadıktan sonra hiçbir şey yapamıyoruz. Kızlarım yürüse çok sevinirim. Kızlarım hep diz ve bel ağrısı çekiyor. Kızım 12 yaşında arkadaşlarıyla gezmek ve okul ortamına gitmek istiyor. Babalarına 'Ne zaman yürüyeceğiz, ameliyat olacağız?' diye soruyorlar. Hayırseverlere sesleniyorum bize bir elinizi uzatın, çocuklarıma destek olun." Merve Örün ise arkadaşları gibi yürümek istediğini belirterek, "Annem artık çok yoruluyor. Bana yardım edilirse çok sevinirim. Destek olursanız tedavi olduktan sonra diğer arkadaşlarım gibi okula yürüyerek gideceğim." dedi.

Etiketler : muş nurcan örün fatih örün sümeyye örün merve örün
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