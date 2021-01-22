Buzun sanata dönüştüğü müze

Atabuz Müzesi Proje Yöneticisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, "Pandemi dönemi sonrası Erzurum Atatürk Üniversitesi Atabuz Müzesi, dünyanın dört bir tarafından davetli olarak gelecek ünlü buz yontu sanatçılarının üretecekleri buz eserleriyle sanat arenasına dönüşecek" dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın önderliğinde ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) desteğiyle Atatürk Üniversitesi Atabuz Müzesi, 2 yıllık süreç sonunda teknik ve altyapı donanımı tamamlanıp, inşa edilerek, 2020 yılında hizmete sunuldu. Fairbanks, Moskova, Bristol, New York, Jeju Adası ve Harbin gibi dünyadaki birçok kentte bulunan buz müzelerinin Türkiye'deki tek örneği ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kuruldu. Atabuz Müzesi Proje Yöneticisi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ve çalışma ekibi, müzenin açılış temasını, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanmış 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden kurguladı. Darbe girişiminde Türk halkının gösterdiği direnişi, birlikteliği ve iradeyi belleklerde taze tutmak, şehitleri hatırlamak için ve sosyokültürel- sanatsal duruşla duvar örülebileceğini anlatmayı amaçlayan '15 Temmuz 2020 tarihinde hazırlanan - Maan-Ice' Sergisi, halkın gösterimine açıldı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat'ın davetiyle geçmiş dönemde Atatürk Üniversitesi öğrencisi olan ve şu anda Muş Alparslan Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak görev yapan eski mezunlar ile şu anki lisans ve lisansüstü öğrencileri ve öğretim üyelerinin oluşturduğu karma çalışma ekibinin buz yontu çalışmaları, 15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde halkın gösterimine sunuldu.