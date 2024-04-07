VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurdu
Türkiye'nin uçuş trafiği artıyor
Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
"(Gazze'de) Uluslararası hukukun ihlal edildiğinden endişeliyim"
YSK, seçim sonuçlarına yapılan itirazları karara bağladı
07 Nisan 2024 Pazar 15:08:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 15:08:00

Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Bursa'da çocuğuyla sokakta yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması nedeniyle yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi Işıklı Sokak'ta oğluyla yürüyen Mesut Karagözoğlu'na çevredeki sahipsiz köpekler saldırdı.

Aracıyla geçerken Karagözoğlu'nun çok sayıda köpeğin arasında kaldığını gören arkadaşı, korna çalarak bu hayvanların uzaklaşmasını sağladı.

Çenesi kırılan, başı ve ellerinden yaralanan Karagözoğlu, çevredeki bir hastanede tedaviye alındı.

Karagözoğlu'nun kulağına çok sayıda dikiş atıldığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Köpeklerin Mesut Karagözoğlu'na saldırması ve yoldan aracıyla geçen arkadaşının korna çalarak onu kurtarması çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Etiketler : bursa sahipsiz köpek saldırı
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX