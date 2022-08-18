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18 Ağustos 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 15:00:00

Bu köy kıraathanesine erkekler giremiyor

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Ayşe Günay, Elazığ'ın Hal köyünde babasından kendisine miras kalan köy kahvesinin başına geçti.

Mersin'de ticaretle uğraştıktan sonra emekli olan Elazığlı 55 yaşındaki Ayşe Günay, yıllar sonra önlüğü takıp Elazığ'ın Hal köyünde babasından kendisine miras kalan köy kahvesinin başına geçti. Günay, yıllardır erkek kahvesi olarak kullanılan kahvehaneyi kadın kahvehanesine çevirdi.

Hal köyündeki kadınların boş vakitlerinde zaman geçirdiği kadınlar kıraathanesine erkekler giremiyor. Kadınlar bir yandan çay ve kahvelerini yudumlarken, bir yandan da oyun oynayarak vakit geçiriyor. Herkesin dikkatini çeken kadın kahvehanesinin misafirleri her geçen gün artarak devam ediyor.

Etiketler : köy kıraathanesi elazığ yaşam
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