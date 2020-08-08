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08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:32:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:32:00

Bomba gibi patladı! Cayır cayır yandı

Kaynak: AA

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Sivas'ta trafik ışıklarında dururken motor kısmından alev alan otomobil, yandı. Araç büyük gürültüyle infilak etti. İsmet Günaltay (55), 17 yıldır kullandığı otomobilin yanışını çaresizce istedi.

Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda saat 15.00 sıralarında trafik ışıklarında bekleyen İsmet Günaltay yönetimindeki 58 FF 282 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Bir süre sonra da araçta patlama sesi duyuldu.

Günaltay araçtan inip, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Bu sırada İsmet Günaltay, otomobilinin yanışını çaresiz gözlerle izledi. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü.İsmet Günaltay, "1993 model bir araçtı. 17 yıldır bu aracı kullanıyorum.

Aniden araç alev aldı. Lambalarda durdum, daha sonra da yanmaya başladı" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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