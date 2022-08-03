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03 Ağustos 2022 Çarşamba 00:00:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 00:00:00

Bolu'da 28 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Kaynak: AA

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Bolu'da, tekstil fabrikasında çalışan 28 kişi öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Fabrikanın içme suyu ve yemeklerinden alınan numuneler laboratuvara götürülerek incelemeye alındı.

Kent merkezinde bir fabrikada çalışan 28 işçi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fabrikaya giderek incelemek üzere işçilerin yedikleri yemekten ve içtikleri sudan numune aldı.

Hastaneye başvuran 28 işçiden 26'sının tedavisi tamamlanırken, 2'sinin tedavisi devam ediyor.

Tedavisi süren 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : bolu gıda zehirlenmesi tekstil fabrikası
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