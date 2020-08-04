Bitlis'te durdurulan kamyonetten 24,2 kilogram uyuşturucu çıktı
Bitlis'te bir kamyonette 24,2 kilogram eroin yakalandı. Bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdukları belirtildi.
Araçta narkotik köpeği "Atlas" ile yapılan aramalarda, 44 parça halinde 24,2 kilogram eroin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, kamyonetteki N.K'nın gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
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