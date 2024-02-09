Başka metrobüsün çarptığı metrobüs sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
İstanbul Beylikdüzü'nde arızalanan metrobüsün şoförü, karşı yönden gelen bir başka metrobüsün çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan şoför kurtarılamadı.
Büyükçekmece yönünde ilerleyen metrobüs Haramidere'de arızalandı. Aracı kontrol etmek için aşağıya inen sürücüye, karşı yönden gelen bir başka metrobüs çarptı.
Yaralı şoför, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Metrobüs şoförü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.