Balkondan düşen kediye protez damak
Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde 6 ay önce balkondan düşerek yaralanan ve damağında yarık oluşan kediye Bursa'daki bir veteriner kliniğinde protez damak yapıldı.
Veteriner Hekim Erol Kaplan, “Damağı ile soluk borusu arasındaki açıklığı kapattığımız için mamasını daha rahat yiyecek” diye konuştu.
Kaplan, "Daha önce 'Güçlü' isimli bir kedide gerçekleştirdiğimiz protez uygulamasını duyan Şevket'in sahibi bize ulaştı. Biz de Şevket için damağına en uygun protezin modellemesini ve montajını gerçekleştirdik. Hayatının geri kalan kısmında Şevket'in yaşam kalitesi yükselmiş olacak. Damağı ile soluk borusu arasındaki açıklığı kapattığımız için mamasını daha rahat yiyecek ve bundan kaynaklı yaşadığı solunum problemlerinin de önüne geçmiş olacağız." diye konuştu.