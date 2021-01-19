Balkondan düşen kediye protez damak

Veteriner Hekim Erol Kaplan, “Damağı ile soluk borusu arasındaki açıklığı kapattığımız için mamasını daha rahat yiyecek” diye konuştu.

Kaplan, "Daha önce 'Güçlü' isimli bir kedide gerçekleştirdiğimiz protez uygulamasını duyan Şevket'in sahibi bize ulaştı. Biz de Şevket için damağına en uygun protezin modellemesini ve montajını gerçekleştirdik. Hayatının geri kalan kısmında Şevket'in yaşam kalitesi yükselmiş olacak. Damağı ile soluk borusu arasındaki açıklığı kapattığımız için mamasını daha rahat yiyecek ve bundan kaynaklı yaşadığı solunum problemlerinin de önüne geçmiş olacağız." diye konuştu.