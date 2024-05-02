Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın: Müdahale ediliyor
Kaynak: AA
Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
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