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Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın: Müdahale ediliyor
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02 Mayıs 2024 Perşembe 21:54:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 21:54:00

Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın: Müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Etiketler : adana yangın fabrika
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