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06 Aralık 2021 Pazartesi 12:10:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 12:10:00

Babası feci şekilde darbetmişti... 2 aylık bebek taburcu oldu

Kaynak: AA

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Gaziantep'te babasının feci şekilde darbettiği 2 aylık bebek yoğun bakımdaki tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildi.

Gaziantep'te babasının darbettiği bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

AA'nın aktardığı habere göre, bebeğin tedavi gördüğü Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde görevli beyin ve sinir cerrahisi uzmanı İsmail Demir, yazılı açıklamasında, bebeğin kendilerine ulaştığında durumunun iyi olmadığını, beyinde kanamanın olduğunu bildirdi.

Hemen yoğun bakımda tedaviye aldıklarını ve bebeğin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Bebeğimizi iyileştirmek için yoğun çaba sarf ettik. Neyse ki bebek de yoğun bakımda tedavilere olumlu cevap verdi. Tetkikler sonucu beyindeki kanamada artış saptamadık. Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine birkaç gün önce de servise çıkarmıştık. Yaptığımız son kan tetkiklerinde bir problem görünmüyor. Solunum ve beslenmesi de iyi durumda. Beyninde kalıcı bir hasar da gözükmüyor. El, kol ve bacaklarını rahatlıkla hareket ettirebiliyor. Sağlığına kavuşan bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii minik hastamızın kontrol ve takipleri devam edecek."

Hastanenin genel müdürü Dr. Cengiz Bayram da bebeği sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutlu olduklarını belirterek, "Umarız bundan sonra yaşadığı travmaları unutacağı güzel bir hayatı olur." ifadelerini kullandı.

BABA TUTUKLANMIŞTI

Gaziantep'te baba Y.G'nin yaklaşık 2 aylık bebek C.G'yi darbederken çekilen görüntüleri 30 Kasım'da ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı.

Aynı gün yakalanarak mahkemeye çıkarılan baba "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Etiketler : Gaziantep Dr. Cengiz Bayram El kol ve bacakları
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