  • BIST
    1323.95
  • Dolar
    7,6272
  • Euro
    9,0481
  • Altın
    458,8660
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de bugün 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu
Macron, kirli tarihini unutturmak için yine Türkiye'yi suçladı
İkna çalışması sonucu, 2 terörist teslim oldu
Unlu mamullerde kanserojen uyarısı; yufkaya dikkat
Azmetti 84 yaşında liseyi bitirdi
Bakan Koca: Sokağa çıkma kısıtlamasına gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz
Üniversite öğrencileri işyerlerindeki uygulamalara devam edecekler
Twitter'ın yeni özelliğini kullanan ilk siyasi oldu
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama
3 ilimize dikkat çekti! Seyahat kısıtlamaları değerlendirilebilir
"Bizimle birlikte anayasa hazırlamaktan kaçanlar..."
Bakanlık'tan flaş aşı açıklaması
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Bakan Ruhsar Pekcan'ın annesi hayatını kaybetti
Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş malzemeler ele geçirildi
ABD Senatosuna 'BAE'ye F-35 satışına karşı çıkan 4 ayrı karar tasarısı sunuldu
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Isparta'da zor şartlarda yaşayan 7 kişilik aile yeni evleri için gün sayıyor
ABD'yi ikiye bölen "asker" kararı
İkna edilen terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu
Başkan Erdoğan: İnşallah hep birlikte 'Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız
‘Sihirli Flüt' Festivali
Metin Özülkü ve eşi Eda Özülkü'den sağlıkçılara 'Acil Müzik' konseri
Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinada
20 Kasım 2020 Cuma 14:27:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 14:27:00

Azmetti 84 yaşında liseyi bitirdi

ABONE OL

Ordu'da ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen 84 yaşındaki Seyhan Palakcı, özlemini duyduğu lise diplomasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

4 torun sahibi Seyhan Palakcı, 2012 yılında ailesinin de desteğiyle yarım bıraktığı eğitimini tamamlamaya karar verdi. Açık öğretimle önce ortaokul, ardından lise eğitimini başarıyla tamamlayan Palakcı, ‘Okumanın yaşı yoktur’ dedi.

Ata Demirer'in minik orman mutluluğu...

Ata Demirer'in minik orman mutluluğu...
Tuğba Yurt'tan müjde...

Tuğba Yurt'tan müjde...
Reyhan Karaca isyan etti!

Reyhan Karaca isyan etti!
Tuba Ünsal'ın yeni evindeki dikkat çeken detay görenleri hayrete düşürdü

Tuba Ünsal'ın yeni evindeki dikkat çeken detay görenleri hayrete düşürdü
Çağla'yı rahatsız eden benzetme

Çağla'yı rahatsız eden benzetme
Şarkıcı Lara kızı Sıla için yazmış... ‘Mecburi Veda'

Şarkıcı Lara kızı Sıla için yazmış... ‘Mecburi Veda'
Ünlü şarkıcı Bengü korkudan eve kapandı

Ünlü şarkıcı Bengü korkudan eve kapandı
Dizideki karakteri hakkında konuştu

Dizideki karakteri hakkında konuştu
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in şakacı halleri...

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in şakacı halleri...

EN ÇOK OKUNAN HABERLER