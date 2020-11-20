20 Kasım 2020 Cuma 14:27:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 14:27:00
Azmetti 84 yaşında liseyi bitirdi
Ordu'da ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen 84 yaşındaki Seyhan Palakcı, özlemini duyduğu lise diplomasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
4 torun sahibi Seyhan Palakcı, 2012 yılında ailesinin de desteğiyle yarım bıraktığı eğitimini tamamlamaya karar verdi. Açık öğretimle önce ortaokul, ardından lise eğitimini başarıyla tamamlayan Palakcı, ‘Okumanın yaşı yoktur’ dedi.
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