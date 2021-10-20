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20 Ekim 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 18:30:00

Azimli anneler 40'ından sonra öğrenci oldu

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Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nde eğitim gören kadınlar, yaşlarına rağmen okuma azimleriyle örnek oluyor. B

Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nde eğitim gören kadınlar, yaşlarına rağmen okuma azimleriyle örnek oluyor. Birinci ve ikinci sınıfta toplam 64 öğrencinin eğitim gördüğü bölümde, yaşları 40 ila 58 arasında değişen 22 kadın öğrenci arasında lisans mezunu da geçmişte çeşitli nedenlerle ilkokulu bitiremediği için eğitimini açıktan tamamlayarak üniversite sınavını kazananlar da yer alıyor.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bölümdeki öğrencilerin ilerleyen yaşlarına rağmen üniversite okumadaki istek ve azimlerini takdirle karşıladığını söyledi.

İnsanın doğduğu andan itibaren öğrenme sürecine girdiğini anlatan Karamustafa, "Artık birçok şey akademik bilgi kapsamında öğrenilirse etkin ve verimli oluyor. Bu ve benzeri programlarda öğrenme azmi olan vatandaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi Emine Türkarslan da hem birinci hem de ikinci sınıf öğrencilerin yarıya yakınının ileri yaşta kadınlardan oluştuğunu belirtti. Bu öğrencilerin çeşitli nedenlerden dolayı sonradan üniversite okumaya karar verdiğini ifade eden Türkarslan, şunları kaydetti:

"Bir kısmı çocukları üniversite sınavına hazırlanırken bu süreci yaşayıp onlarla sınava girmişler. Bir kısmı da içinde ukde kaldığı için okuma serüvenine devam etmek için burada. Mezun olduktan sonra halk eğitimlerde usta öğretici olabiliyorlar, kendilerine iş yeri açıyorlar ya da sınava girerek eğitimlerini 4 yıllık olarak tamamlayabiliyorlar. Sınıflarımızdaki her iki yaş grubu birbirini dengeleyerek birlikte bir üretim serüvenine giriyor. Yaş grubu büyük olanlar diğerlerine yol gösterici oluyor ya da bizim yetişemediğimiz noktada onlar da bir öğretici olarak bilgilerini paylaşıyor. İki kuşak bir arada çok farklı ürünler oluşturuyor ve olaylara farklı açılardan bakıp, yeni ürünler ortaya koyabiliyorlar."

Bölümde eğitim alan öğrencilerden 58 yaşındaki Şemsi Lekesiz, ilkokul mezunu olduğunu, ortaokulu ve liseyi dışardan okuduğunu belirtti.

"Oğlum polis, kızım mimar oldu. Ben de en küçük kızımla sınava hazırlandım. O Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesini kazandı ben de burayı. Kızım bana ders çalıştırdı. Hep istiyordum okumayı." diyen Lekesiz, okuma isteğini ailesinin de bildiğini aktardı.

Lekesiz, kızının da desteğiyle bu bölümü kazandığını anlatarak, "Şu anda çok mutluyum, çok güzel bir duygu. İsteyenler cesaretlerini kırmasın, gelsinler. Herkesin hayalini gerçekleştirmesini isterim. Hocalarımız da arkadaşlarımız da çok iyi. Bundan sonra da organik tarım okumayı düşünüyorum." diye konuştu.

Etiketler : Azimli anneler Kayseri Üniversitesi Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa
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