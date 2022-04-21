Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı
Kaynak: AA
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tahribata uğrayan tarihi İmparator Kapısı onarıldı.
Ana salona açılan dokuz kapıdan biri olan ve yalnızca imparator tarafından kullanıldığı için 'İmparator Kapısı' adı verilen kapının ahşap madalyonu zarar görmüştü.
Yetkililer tarafından başlatılan çalışma sonucu kapının tahrip olan kısımları onarıldı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin en üst seviyede titizlikle korunduğu aktarıldı, 1484 yıldır ayakta olan mabedin aynı ihtişamı ile geleceğe taşınacağı ifade edildi.
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