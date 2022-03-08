Asırlık ağaçlar kurtarılmayı bekliyor
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 300 yıllık Akkavak ağaçları, kurtarılmayı bekliyor. T
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 300 yıllık Akkavak ağaçları, kurtarılmayı bekliyor. Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu, "20-30 sene ömrü olan bir ağacın 300 sene yaşıyor olması onun anıt olmasını gerektirir. Kendisini her türlü hava şartına karşı korumuş, savunmuş bir ağaç. Bizim de bu ağacın mücadelesine saygı göstermemiz ve hürmet etmemiz gerekir" dedi.
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