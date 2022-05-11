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11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:05:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:05:00

Arazide zifte yapışan keçi 'Karaca'nın çobanı doğaya bırakılan atıklardan şikayetçi

Kaynak: AA

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Bursa'da arazide otlarken zifte yapışan ve memeleri zarar gördüğü için yavrusunu emziremeyen anne keçi "Karaca"nın çobanı, hayvanı gözyaşları içinde ziftten arındırmaya çalıştı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde keçi besiciliği yapan 74 yaşındaki Sefer Kaşık, hayvanlarını otlatmak için geçen pazartesi Avdancık Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.

"Karaca" adını verdikleri 3 yaşındaki keçinin yol kenarına dökülen zifte yapıştığını, hareket edemediğini gören Kaşık'ın yardım istemesinin ardından bölgeye gelen itfaiye ekibi, hayvanı kurtardı.

Sürünün yaklaşık 10 yıldır çobanlığını yapan Salih Toygar, kucakladığı hayvanı ağıla getirdi. Zifte bulanan hayvanı arındırmak ve yaşatmak için yoğun çaba harcayan Toygar, memeleri zarar gördüğü için yavrusunu emziremeyen Karaca'yı gözyaşları içinde temizledi.

"Memeleri gitti hayvanın, çürümeye başladı"

Toygar, AA muhabirine, normalde keçilere kendisinin çobanlık yaptığını ancak yeni doğan oğlaklarla ilgilendiğinden hayvanları Sefer Kaşık'ın otlatmaya götürdüğünü söyledi.

Karaca'nın zifte yapıştığını öğrenince hemen yanına gittiğini belirten Toygar, bacaklarının kilitlendiğini, kıpırdayamadığını gördüğünü, sadece nefes alıp verebildiğini anlattı.

Zifti temizlemek için gece geç saatlere kadar uğraştığını, gezinebilmesi için bacaklarını açıp keçiyi ayağa kaldırdığını dile getiren Toygar, "Yavrusu yanına geldi. Akşam emziremedi, sabah da emziremedi. Memeleri gitti hayvanın, çürümeye başladı. Sabahtan beri 3 sefer sağdım hayvanı. Memeleri şişti, devamlı süt yapıyor. Bu zavallıyı yaşatmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Sürüdeki hayvanlarla çocuklarından çok vakit geçirdiğini aktaran Toygar, 160 civarında keçi, 120 oğlağın olduğunu, hepsine isim verdiklerini ifade etti.

"Hayvanın gözlerinden yaş akıyor"

İsmiyle seslendiği hayvanın, hemen yanına geldiğini anlatan Toygar, "Karaca şimdi başını geriye attı. Hayvanın gözlerinden yaş akıyor. İnan ki moralim çok bozuk. Bunun gibi ne hayvanlar kaybediyoruz." ifadesini kullandı.

"Doğayı bu şekilde katletmenin ne anlamı var"

Salih Toygar, balık tutmaya gelenlerin olduğu barajın da bulunduğu bölgede hayvanları otlattıklarını dile getirerek, cam kırığı, olta parçası gibi atıkların sürülerdeki hayvanlara çok zarar verdiğine dikkati çekti.

Herkesin çevre konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini söyleyen Toygar, şunları kaydetti:

"Toplum olarak ihmal çok yapıyoruz. Her taraf cam kırığı, dağlarda adım atamıyoruz. Yağmur yağdığı zaman tırnakları yumuşuyor ve camlar ayaklarına batıyor. Cam ayaklarının içinde kalıyor, hayvan yürüyemiyor. 4 topal hayvanımız var. Tamam, bu (zift olayı) bir kez oldu. Önlemini alırız bir dahaki sefere, yapmayız bu hataları ama camın önüne geçemiyoruz. Sadece hayvanlar için değil doğa için de çok tehlikeli. Camlar öyle ısınıyor ki ormanların içinde hemen yanacak. O kadar tehlikeli.

Hafta sonları balık tutmaya geliyorlar, her taraf olta. Su çekildiği zaman kırılan oltalar dışarıda kalıyor. Oltalar yüzünden geçen sene 6-7 hayvanımızı kaybettik. Ayağına batıyor ve hayvanı kurtaramıyoruz. Bir hayvan plastik atık yemiş, bağırsakları tıkanmış. Ne yaptıysak kurtaramıyoruz hayvanı. Günden güne zayıflıyor. Doğayı bu şekilde katletmenin ne anlamı var, bilmiyorum. Eğitim önemli de insan olmak lazım."

Etiketler : Demirtaş Mahallesi Karaca Osmangazi ilçes
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