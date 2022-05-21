Annesini kan kaybından yitirdi, 18 yıldır düzenli bağış yapıyor

Batman'da annesini kan kaybından yitiren öğretmen Feridun Kartal, 18 yıldır düzenli bağış yapıyor. Kartal, "Verdiğimiz kan üç cana gidiyor ve doğaya bir fidan olarak geri dönüyor. Tabii bu bilinçte olmak da güzel. Şu an benim adıma nerede dikildiğini bilmediğim onlarca ağaç var." ifadelerini kullandı.

