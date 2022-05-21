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21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:00:00

Annesini kan kaybından yitirdi, 18 yıldır düzenli bağış yapıyor

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Batman'da annesini kan kaybından yitiren öğretmen Feridun Kartal, 18 yıldır düzenli bağış yapıyor. Kartal, "Verdiğimiz kan üç cana gidiyor ve doğaya bir fidan olarak geri dönüyor. Tabii bu bilinçte olmak da güzel. Şu an benim adıma nerede dikildiğini bilmediğim onlarca ağaç var." ifadelerini kullandı.

Etiketler : kızılay kan bağışı feridun kartal
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