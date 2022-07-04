VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanlığı, haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı!
Ağrı'da yakalanan 273 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Ankara'da traktör devrildi: İki kız kardeş hayatını kaybetti
İsveç ve Finlandiya NATO'da üyelik müzakerelerine katıldı
Ukrayna Başbakanı: Ülkenin kalkınması için 750 milyar dolar gerekiyor
Fuat Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Serhat Bal için taziye mesajı
Harput Kalesi'nde kazı sezonu başladı
ABD'de geçit törenine saldırı: 6 ölü, 24 yaralı
'Demir Yumruk' operasyonunda 5 tutuklama
Yalova'da balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişi aranıyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Türk ve Ukrayna askeri heyetleri görüştü
Kurtulmuş: Seçim bir yarıştır! Bizim adayımız belli
Zelenskiy: Ukrayna'yı yeniden inşa etmek, tüm dünyanın ortak görevi
Dışişleri Bakanlığından Özbekistan'da meydana gelen olaylarla ilgili sağduyu çağrısı
'Türkiye-Avusturya ilişkilerinde olumlu bir ivme yakaladık'
Eyfel Kulesi paslandı
ABD, gazeteci Ebu Akile'nin muhtemel İsrail tarafından vurulduğu sonucuna vardı!
Kamu işçileri ek ödemenin ilkini bugün alacak
Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Zam onları da kapsayacak
Bakan Soylu açıkladı! Türkiye ile Avusturya arasında anlaşma
Kremlin: Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki olaylar Özbekistan'ın iç meselesi
Malezya Başbakanı İsmail Sabri'den Türkiye'ye ziyaret
Cinayette "tükürük" detayı
04 Temmuz 2022 Pazartesi 23:45:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 23:45:00

Ankara'da traktör devrildi: İki kız kardeş hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu iki kız kardeş hayatını kaybetti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ayşenur Üzüm'ün kullandığı iddia edilen traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazada, Ayşenur Üzüm ile traktörde bulunan kardeşlerinden Şeymanur Üzüm hayatını kaybetti.

Yaralanan Medine Üzüm ise ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Yetkililerden bilgi alan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hastane önünde bekleyen aile fertlerine başsağlığı diledi.

Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.

Etiketler : ankara gölbaşı ayşenur üzüm
Nişan bitti iş başladı

Nişan bitti iş başladı
Örf ve adetlerimize bağlıyım

Örf ve adetlerimize bağlıyım
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
En büyük şansı: Ailesi

En büyük şansı: Ailesi
Rap gecesi

Rap gecesi
Festival çıkarması

Festival çıkarması
Biz evleniyoruz!

Biz evleniyoruz!
İyi ki biz olduk!

İyi ki biz olduk!
Maskeli diyafram egzersizi

Maskeli diyafram egzersizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX