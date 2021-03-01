Amerikalı doktordan ilginç iddia: Çay içmek koronavirüsten koruyor

Dünyada bütünleyici tıbbın kurucusu olarak bilinen ve "Alerji İçin Çözüm" kitabını kaleme alan Amerikalı Dr. Leo Galland, koronavirüsten korunmak için siyah çay içilmesi önerisinde bulundu. Kovid-19'un kişinin sadece bağışıklık sistemini değil metabolizmasını da ilgilendiren bir hastalık olduğunu anlatan Dr. Leo Galland, "Meyve, sebze, bitki ve baharatlarda bulunan biyoflavonoidler, vücudunuzun virüse verdiği tepkiyi önemli ölçüde etkiliyor. Çayın içerisinde bulunan maddeler virüsün çoğalmasını engelliyor" dedi.

