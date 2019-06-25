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25 Haziran 2019 22:31 | Salı

Akıncı Üssü davasında inkar politikası devam ediyor!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

HALA İNKAR EDİYORLAR

15 Temmuz'da Akıncı Hava Üssü'nde Uçak Bakım Komutanı olarak görev yapan eski binbaşı Ersin Eryiğit, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Akıncı Hava Üssü komutanı tuğgeneral Hakan Evrim'in, sabah saatlerinde "terörle mücadele harekatı olacak" diyerek uçaklara mühimmat yüklenmesi emrini verdiğini anlatan Eryiğit, uçaklara uygulanacak konfigürasyonları konuşmak üzere yüzbaşı Abdullah Gençay ile yanına gittiklerini bildirdi.

Eryiğit, önce harekat komutanının yanına uğramak istediklerini ancak yerinde bulunmadığını, üs komutanı da müsait olmadığı için görüşemediklerini dile getirerek, hazırlanacak uçakların konfigürasyonu için Hakan Kuruşu bulduklarını ifade etti.

Bayrak töreni sırasında 141. Filo komutanı Hakan Karakuş ile görüştüklerini, onun da 143. Filo komutanı Mustafa Azimetli ile görüşebileceklerini bildirdiğini aktaran Eryiğit, Azimetli'nin de terörle mücadele harekatı yapılacağını belirterek uçak konfigürasyonunu ilettiğini anlattı.

"Benim darbe teşebbüsünden haberim olsaydı uçaklara mühimmat yüklenip yüklenmeyeceğini, hangi mühimmatların yükleneceği, yakıt durumu, mesaiye kimlerin kalacağını belirlerdim." diyen Eryiğit, Evrim'in saat 16.00 civarı arayıp hazırlık işlemlerinin ne aşamada olduğunu sorduğunu bildirdi.

Eryiğit, hazırlıkların saat 18.00 gibi biteceğini söylediğini ancak bunu teyit etmek için 143. Filo hattına gittiğinde, söylediği saatten 2-3 saat sonra biteceğini öğrendiğini aktardı.

Gece Ankara üzerinde uçakların uçtuğunu, ilk başta terörle mücadele harekatı olarak düşündükleri olayın darbe girişimi olduğunu saat 22.30 civarı etrafı saran askerlerden, uzun namlulu silah taşıyan personelden ve televizyondan öğrendiklerini belirten Eryiğit, personelin güvenliğini sağlamak için ne yapılabileceğini konuşmak üzere uçak bakım personelini topladığını söyledi.

Personelden birinin uçak hazırlıklarıyla ilgili işlemleri yavaşlatmaları yönündeki önerisinin mantıklı geldiğini, eğer tamamen durdururlarsa hayati tehlikelerinin de bulunduğunu öne süren Eryiğit, hat şeflerini de arayıp görüştüğünü ve mühimmat yüklemeyi durdurma ve işleri yavaşlatma yönünde karar aldıklarını savundu.

Eryiğit, Diyarbakır'dan gelen 6 uçağı da "paraşütçümüz yok, yakıtımız yok" gibi bahanelerle uçurtmadıklarını iddia etti.

Darbe girişiminin başlamasından sonra üs komutanı ile görüşmediğini, onun talimatlarını da personeline aktarmadığını ileri süren Eryiğit, sabah uçakları kontrol edip atılan mühimmatları belirlediklerini ve ilgili yerlere haber verdiğini söyledi.

Suçsuz olduğunu savunan Eryiğit, savunmasının sonunda mahkemeden herhangi bir talepte bulunmayacağını ifade etti.

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Enes Coşkunçay da savunmasında suçlamaları reddetti.

Coşkunçay, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanıkların savunmalarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

(AA)

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