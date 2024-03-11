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11 Mart 2024 Pazartesi 07:21:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 07:21:00

Ailesinden öğrendiği işaret dili mesleği oldu

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Burdur'da yaşayan Yakup Acar, ailesinden öğrendiği işaret diliyle çevresindeki diğer işitme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyor.

Burdur'da yaşayan anne ve babası işitme engelli Yakup Acar, ailesinden öğrendiği işaret diliyle çevresindeki diğer işitme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyor. Burdur İşitme Engelliler Spor Kulübüne üye olan Acar, buradaki engellilerin diğer insanlarla iletişim kurmasını sağlıyor. Engellilerle spor müsabakalarına ve etkinliklere katılan Acar, kulübün resmi işlemleri için de tercümanlık yapıyor.

Etiketler : burdur işaret dili işitme engelli engelli
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