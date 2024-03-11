Ailesinden öğrendiği işaret dili mesleği oldu

Burdur'da yaşayan anne ve babası işitme engelli Yakup Acar, ailesinden öğrendiği işaret diliyle çevresindeki diğer işitme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyor. Burdur İşitme Engelliler Spor Kulübüne üye olan Acar, buradaki engellilerin diğer insanlarla iletişim kurmasını sağlıyor. Engellilerle spor müsabakalarına ve etkinliklere katılan Acar, kulübün resmi işlemleri için de tercümanlık yapıyor.