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23 Ağustos 2020 Pazar 18:44:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 18:44:00

Adana'daki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu Selahaddin El Hasan El Cunid (27) yaşamını yitirdi.

Suriye uyruklu Selahaddin El Hasan El Cunid (27), Manisalı Alibey Caddesi'nde yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğradı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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