Adana'daki FETÖ davasında yargılanan iki sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan iki sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Z.Ü. ve M.E. ile avukatları katıldı.

Sanık Z.Ü. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Z.Ü'nün cezalandırılması, M.E'nin ise ''delil yetersizliği'' gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, Z.Ü'yü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.