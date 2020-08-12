Adana'da film gibi soygun! Kadın kılığında geldiler, kuyumcuyu vurup kaçtılar

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, Kozan Yolu Caddesi'nde Osman Bolhocaoğlu'na ait kuyumcuya gelen kadın kılığında yüzü maskeli iki şahıs, müşteri gibi içeri girdi. Hemen sonra zanlılardan biri kuyumcu Bolhocaoğlu'na ateş etmeye başladı. Tezgahın arkasına saklanan kuyumcu açılan ateşle ağır yaralandı. Diğer zanlı ise altınları toplamaya başladı. Altınlarla kuyumcudan uzaklaşmak için hamle yapan zanlılar, alarm sisteminin çalışarak kapının kapanması üzerine kapının camını silahla kırıp buradan kaçtı. Ara sokağa giren zanlılar, kadın kıyafetlerini atıp olay yerinden kaçtı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Bu durumu gören kuyumcunun esnaf komşusu Özlem İzgi, hemen yardımına koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Adana Şehir Hastanesine götürdü. Hem tabanca hem de bıçak yarası alan kuyumcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan ilk incelemede iki zanlının da erkek olduğu, birinin kadın kılığına girdiği belirlendi. Polis zanlıların kaçış güzergahında operasyon başlattı.