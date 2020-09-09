Adana'da 4 bin lira maaş alan memurun serveti dudak uçuklattı
Kaynak: AA
Adana'da 3 yılda zimmetine 3 milyon 181 bin 657 lira para geçirdiği öne sürülen 1'i kadın 5 zanlı tutuklandı., 4 bin lira maaş alan mutemedin aralarında tarla, tuvalet gibi 35 taşınmazı olduğu, 3 yıllık hesap hareketinin ise 2 milyon 380 bin lira olduğu belirlendi. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, Adnan K.'dan borç aldıklarını iddia etti. Polis,şüphelilerin tüm mal varlıklarına el koydurma kararı aldırdı.
Adana'da "nitelikli zimmet" suçu işledikleri ileri sürülen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 gün önce "Nitelikli zimmet" suçlamasıyla düzenlediği ve 6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.
Kentteki bir kamu kurumunda görevli mutemet A.K'nin kurumun bağlı olduğu bakanlıktan çeşitli masraflar adı altında talep ettiği 3 milyon 181 bin 657 lira 94 kuruşu kurumda çalışan M.Ö, S.T, M.G. ve G.A'nın hesabına aktardığı iddia edildi.
Polis yaptığı araştırmalarda mutemet A.K'ye ait 34 taşınmaz ile bir yeni araç olduğu tespit edildi.
Ayrıca A.K'nin banka hesabından yaklaşık 2 milyon 300 bin lira tutarında işlem yapıldığı belirlendi.
Şüphelilere ait taşınmazlar ile araçların satışının önlenmesi amacıyla mahkemece tedbir kararı konulduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden biri ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan mutemet A.K. ile diğer kurum çalışanları M.Ö, S.T, M.G. ve G.A. tutuklandı.
Polis, bir kamu kurumunun mutemedinin çeşitli masraflar bahanesiyle bakanlıktan fazladan para talep ettiği, gelen paraları kendisiyle birlikte 5 personel ve bir sivil vatandaşla zimmetlerine geçirdiği iddiasıyla araştırma başlatmıştı.
Şüphelilerin zimmetlerine 2017 yılından bu yana 3 milyon 181 bin 657 lira 94 kuruş geçirdiğini tespit eden ekipler, 6 zanlının adresine eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
"Nitelikli zimmet" suçundan gözaltına alınan ikisi kadın 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürülmüştü.
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