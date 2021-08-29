8 asırlık gelenek için 200 tanker su taşıdılar

DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki Büyük Menderes Nehri'nin kuruması, 8 asırdır sürdürülen Sudan Koyun Geçirme Yarışları'nı da etkiledi. Binlerce yıllık geleneğin devam etmesi için koyunların atlayacağı alana 200 tanker su taşındı. Koyunlar çobanları ile birlikte sudan karşıya geçmek için bugün kıyasıya yarışacak.

