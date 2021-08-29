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29 Ağustos 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 17:00:00

8 asırlık gelenek için 200 tanker su taşıdılar

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DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki Büyük Menderes Nehri'nin kuruması, 8 asırdır sürdürülen Sudan Koyun Geçirme Yarışları'nı da etkiledi.

DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki Büyük Menderes Nehri'nin kuruması, 8 asırdır sürdürülen Sudan Koyun Geçirme Yarışları'nı da etkiledi. Binlerce yıllık geleneğin devam etmesi için koyunların atlayacağı alana 200 tanker su taşındı. Koyunlar çobanları ile birlikte sudan karşıya geçmek için bugün kıyasıya yarışacak.

Etiketler : 200 tanker su DENİZLİ Çal ilçesi Büyük Menderes Nehri Sudan Koyun Geçirme Yarışları
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