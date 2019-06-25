7 ilden, 200 kişilik ekip arıyor... Köpeği de günlerdir kıyıda bekliyor

Tunceli'de 10 gün önce otobüsün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü ortaya çıkan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları suyun yüksek debisine rağmen aralıksız sürüyor. Jandarma Arama Kurtarma Timleri arama yaparken, AFAD ve gönüllülerde destek veriyor.

Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak üzere evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Engin'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Engin'in bulunması için aramalar bu bölgede yoğunlaştı.

ACI GERÇEK CEP TELEFONUNDA

Ovacık'tan İstanbul'a giden bir kişi, yolda cep telefonuyla çektiği manzara görüntülerini izlerken, seyahat ettiği otobüsün açılan bagaj kapağının bir kişiye çarpıp, Munzur Nehri'ne düşmesine neden olduğunu gördü. Bu kişinin savcılığa teslim ettiği görüntülerden yola çıkılarak nehre düşen kişinin Engin Eroğlu olduğu saptandı.

BÖLGEDE KAN İZİNE RASTLANDI

Aynı bölgede inceleme yapan jandarma, kan izi ve otobüse ait parçalar buldu. Bunun üzerine otobüs şoförü E.S., İstanbul'da gözaltına alındı. Tunceli'ye getirilen E.S, jandarmaya verdiği ifadesinde bagaj kapağının hasar gördüğünü sonradan fark ettiğini, Tokat'ta tamir ettirdiğini söyledi. E.S. adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay yerindeki kan örnekleri ile Engin Eroğlu'nun babası ve kardeşlerinden alınan numuneler, DNA tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan inceleme sonrası DNA uyuştuğu belirlendi.

7 İLDEN 200 KİŞİLİK EKİP, ENGİN'İ ARIYOR

Engin'in Munzur Nehri'ne düştüğü belirlenmesiyle arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı. Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Kayseri, Şırnak, Elazığ ve Tunceli'de görevli 200 kişilik ekip arama çalışmalarını 45 kilometrelik alanda sürdürüyor. Jandarma arama kurtarma timleri Munzur Nehri'nde, AFAD, karayolları, DSİ, itfaiye, polis ve jandarma özel harekat ekipleriyle UMKE, dağcılar ve çok sayıda gönüllü ise arazide arama yapıyor. Kızılay ise bölgeye getirdiği araçta arama çalışmalarına katılan ekipler için yemek ve içecek sağlıyor.

KÖPEĞİ NEHİR KENARINDAN AYRILMADI

Engin Eroğlu'nun, çobanlık yaparken yanından ayırmadığı köpeği de arama çalışmaları sırasında ekipleri yalnız bırakmadı. Köpek, ilk 5- 6 günlük arama çalışması boyunca olayın meydana geldiği bölgeden ayrılmadı. Köpeğin, Engin'in Munzur'a düştüğü anda da yanında olduğu bildirildi.

KEÇİNİN DOĞUMUNA YARDIM ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Bu arada Eroğlu'nun sosyal medya hesabında, 'Yabanda doğum yapan keçinin ceremesini sadece köyde yaşayan bilir' mesajıyla paylaştığı, doğum yapan bir keçiye yardım ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 15 Haziran'da Ovacık İlçesi'ne bağlı Yoncalı Köyü'nde yaşayan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nun kaybolmasıyla ortaya çıkmıştı. Genç adamın Ovacık'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerle ortaya çıkmıştı.10 gündür, bölgede Elazığ, Malatya, Kayseri,Diyarbakır,Bingöl ve Ankara'dan gelen ekiplerin çalışmaları ile yapılan aramalar şuana kadar sonuçsuz kaldı.



Son olarak bölgeye gönderilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma'ya bağlı 6 kişilik ekip 3 gündür çalışma yapıyor. Eroğlu'nun çaya düştüğü alandan başlayarak 15 kilometrelik bölümde arama çalışması yapan timlere Munzur Çayı'nın yüksek debisi zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Çalışmalara AFAD ekipleri ile AFAD gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor.



Eroğlu'nu arama çalışmaları ayrıca kent merkezinde Munzur Çayı'nın bağlandığı Uzunçayır Baraj Gölü'nde de devam ediyor.

(DHA)