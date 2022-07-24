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24 Temmuz 2022 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 19:00:00

600 madalyalı itfaiyeci

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Depremde annesini göçük altından çıkaran öğretmen Yasin Bilmez itfaiyeci olmaya karar verdi. Milli atlet genç adam önce Amerika'da Polis ve İtfaiye Oyunları'nda itfaiye kıyafetiyle koşarak dünya şampiyonluğunu elde etti, ardından dünyanın dört bir yanında birincilik kazandı.

FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİ

İstanbul İtfaiyesi'nde 14 yıldır görev yapan Yasin Bilmez (41) itfaiye kıyafetlerini giyerek dünyanın dört bir yanında koştu. ABD Los Angeles'ta Polis ve İtfaiye Oyunları'nda 35 yaş üstü kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakıp dünya şampiyonu olan Bilmez, şimdiye kadar 600 madalya kazandı. Yasin Bilmez, farkındalık yaratmak için önceki gün de Üsküdar'da itfaiye kıyafetleriyle koştu. Görenleri şaşkına çeviren Bilmez bol bol alkış aldı.

Yasin Bilmez, geçen hafta Üsküdar'da farkındalık yaratmak için itfaiye kıyafetlerini giyerek Türkiye'de ilk kez koştu.

'EN SIKI İTFAİYECİ' ÖDÜLÜNÜ ALDI

Yasin Bilmez, beden eğitimi öğretmeni iken 1999 depreminde annesini Sakarya'da göçük altından çıkardığını ve sonrasında itfaiyeci olduğunu söyledi. 14 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan milli atlet Bilmez, 2017 yılında Los Angeles'ta düzenlenen, 68 ülke ve 10 binden fazla sporcunun katıldığı 2017 Polis ve İtfaiye Oyunları'nda şampiyon oldu. 2016 yılında da İspanya'da yapılan Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları'nda da altın madalya alarak 'en sıkı itfaiyeci' seçildi.

Etiketler : itfaiyeci dünya şampiyonluğu milli atlet
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