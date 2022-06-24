47 yılda 9 bin pul biriktirdi

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 7 yaşındayken evlerine gelen mektup pulunu sökerek biriktirmeye başlayan, 3 çocuk babası İlhami Acar (54), bu alışkanlığını 47 yıldır sürdürüyor. Tanıdık arkadaşlarıyla mektuplaşıp, değişik ülkelerden de pul getirten Acar, pulları ve pandemi döneminde yaptığı yağlı boya tablolarını, arkadaşına ait dükkanın bir köşesinde sergiliyor. Acar, "Şu anda birçok ülke ve Osmanlı dönemine ait pullar olmak üzere koleksiyonumda 9 bine yakın pul var" dedi.

